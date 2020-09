JAKARTA - Pesinetron Bertrand Antolin menjadi sorotan usai menjalani kegiatan sosial. Pria 40 tahun itu diketahui baru saja mewakafkan 3400 Alquran bersama sahabatnya, Dewi Sandra.

Melalui akun Instagram pribadinya, Bertrand diketahui mengunggah sebuah foto saat ia berpose berdampingan dengan Dewi Sandra sambil menunjukkan Alquran yang diwakafkannya tersebut. Ia bahkan terlihat mengenakan baju koko berwarna biru muda sambil tersenyum menghadap kamera.

"Saya bersyukur yang sangat luar biasa, kita sudah melaksanakan wakaf 3400 Alquran. It all started with an idea while talking with my best friend @dewisandra," tulis Bertrand dalam keterangan foto.

Program wakaf Alquran tersebut rupanya merupakan bentuk kerjasama antara Bertrand, Dewi Sandra, dan sebuah perusahaan kertas. Bahkan rencananya, dua publik figur ini akan terus menjalani program tersebut, hingga total 10.000 Alquran yang akan mereka wakafkan.

"Niat kami 10.000 semoga terwujud," tandasnya.

Unggahan dari bintang film Horror House tersebut sontak mendapatkan pujian dari para netizen di Instagram. Bahkan mereka mengaku terharu dengan sikap Bertrand yang sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.

"Ya Allah semoga kokoh bisa mendapatkan hidayah melihat kontribusi nya bukan hanya untuk muslim melainkan semua agama. Salut kokoh," tulis seorang netizen.

"Terharu kakak mudah-mudahan berkah dunia akhirat kaka Bertrand," tulis netizen lainnya.

"Alhamdulillah Koko.Bener-bener menerapkan Pancasila yaitu saling menghargai antar umat beragama," tulis netizen lainnya.

