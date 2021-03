JAKARTA - Aktor Bertrand Antolin ikut menyorot peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, yang terjadi Minggu, 28 Maret 2021 kemarin. Bukan hanya merasa prihatin dengan hal tersebut, tetapi ia juga mengaku kaget dengan adanya peristiwa yang tidak disangka-sangka itu.

Melalui akun Instagram pribadinya, pria 40 tahun ini tampak mengunggah foto dirinya saat berada di Gereja tersebut. Selain meminta agar masyarakat menjaga diri masing-masing, ia juga berharap agar masyarakat tidak terprovokasi dengan hal tersebut.

"Tahun lalu sy ada kerjaan di Makassar, sy sempat mampir ke gereja Katedral Makasar..," tulis Bertrand pada kolom keterangan foto.

"Yes berita hari ini pasti membuat kaget.. buat semuanya Please stay safe..Mari kita selalu bersatu, tidak terprovokasi dan melawan segala bentuk tindakan terorisme...," sambungnya.

Tak lupa ia mengingatkan untuk para masyarakat yang akan merayakan Paskah, agar bisa menjalaninya dengan sebaik mungkin. Ia pun berharap agar Tuhan selalu memberkati kalian.

"Buat saudara-saudaraku yg Katolik dan Kristen sebentar lagi Paskah, selamat puasa dan pantang nya lancar ..May God Bless each and everyone of you...," pungkasnya.

