SEOUL - Aktris cantik yang tengah melejit namanya karena membintangi drama hits It's Okay Not To Be Okay, Seo Ye Ji baru-baru ini tampil dalam pemotretan editorial untuk rumah mode Chanel di majalah Harper's Bazaar. Lulusan Complutense University of Madrid di Spanyol ini berbagi pengalaman memerankan karakter Go Moon Young.

Memerankan karakter seikonik dan powerful seperti Go Moon Young, Seo Ye Ji tak menampik peran tersebut menjadi momen self-healing bagi dirinya sendiri. Banyak manfaat yang ia petik dari karakternya itu.

“Selama beberapa bulan ke belakang aku hidup sebagai Go Moon Young. Menampilkan karakter perempuan yang menemukan cara untuk untuk menyembuhkan bekas luka yang tersisa dari trauma masa lalunya, lewat ini aku juga banyak menemukan cara untuk menyembuhkan diri saya sendiri,” curhat Seo Ye Ji, seperti dikutip Allkpop, Jumat (18/9/2020).

Sebagai aktris, meski sudah membintangi berbagai genre drama, tak berarti Seo Ye Ji dengan mudah menghidupkan karakter Go Moon Young. Mendalami peran sebagai orang yang memiliki Antisocial Personality Disorder diakui aktris 30 tahun itu sebagai pekerjaan yang sulit.

“Memerankan persona sebagai Go Moon Young itu sangat sulit, tapi di saat yang sama di sana juga terdapat banyak kebahagiaan,” pungkasnya.

