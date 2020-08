SEOUL - Drama It’s Okay to Not Be Okay menayangkan episode finalnya pada Minggu, 9 Agustus 2020. Pertama kali tayang pada Juni lalu, drama tvN ini baru saja menuntaskan seluruh rangkaian 16 episodenya.

Di episode terakhir semalam, drama bergenre romantic dan fairy tale ini tak hanya menyuguhkan akhir cerita yang bahagia alias happy ending. Namun It's Okay to Not Be Okay juga sukses mencetak rating tertinggi selama penayangan 16 episode.

Seperti dilaporkan oleh Soompi, Senin (10/8/2020), data Nielsen Korea menunjukkan episode final It’s Okay to Not Be Okay mencetak rating sebesar rata-rata 7,3 persen untuk cakupan nasional, dengan puncaknya di angka 7,6 persen. Ini merupakan rating tertinggi selama drama yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji itu tayang.

Tidak hanya merajai slot tayang akhir pekan untuk seluruh cakupan chanel tv kabel, It’s Okay to Not Be Okay juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun. Mereka menempati posisi pertama di semua saluran tv, termasuk jaringan siaran publik dengan mencetak peringkat rata-rata 5,4 persen dan puncaknya di 5,7 persen untuk episode 16 semalam.

