LONDON - Produksi film The Batman kembali bergulir setelah sempat tertunda akibat salah satu kru dinyatakan terinfeksi COVID-19. Meski Warner Bros. tak pernah menyebut nama, namun isunya kru itu adalah Robert Pattinson.

"Setelah tertunda untuk tindakan pencegahan COVID-19, penggarapan film The Batman di Inggris kini kembali dilanjutkan," kata juru bicara Warner Bros. seperti dikutip dari Variety, pada Sabtu (19/9/2020).

Penundaan syuting pada awal bulan kemarin merupakan yang kedua kalinya setelah Maret silam ditunda akibat pandemi COVID-19. Tim produksi tampaknya harus mengejar banyak ketertinggalan mengingat proses syuting baru rampung 25 persen.

Selain Robert Pattinson, film garapan sutradara Matt Reeves ini juga dibintangi Paul Dano (Riddler), Zoe Kravitz (Catwoman), dan Colin Farrell (Penguin). Sementara lakon Alfred, pelayan setia Bruce Wayne diserahkan pada Andy Serkis.

Tak hanya The Batman, kabarnya sederet proyek besar lainnya seperti Matrix 4, Jurassic World: Dominion, dan The Falcon and the Winter Soldier juga telah melanjutkan produksinya. Sejauh ini, Warner Bros masih menjadwalkan The Batman tayang, pada Oktober 2021.*

