SEOUL - Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah saling mengungkapkan kesan pertama mereka saat pertama kali bertemu. Kepada majalah 1st Look, Lee Dong Wook menilai, lawan mainnya dalam Tale of the Nine Tailed itu sebagai sosok yang memesona.

“Ketika aku pertama kali melihatnya, hal pertama yang terlintas dalam pikiranku adalah dia lebih cantik dari apa yang terlihat di layar kaca,” ujar aktor 38 tahun tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (18/9/2020).

Lee Dong Wook menambahkan, Jo Bo Ah mampu mengungkapkan pendapatnya jauh lebih baik ketimbang imej yang ditampilkannya di televisi. “Menurutku itu adalah pesonanya. Karena itu aku merasa akan bisa menggarap proyek yang hebat bersama dia,” tuturnya.

Sementara Jo Bo Ah, tak malu memuji ketampanan Lee Dong Wook yang dinilainya cocok untuk berperan dalam karakter fantasi. Alasan itulah yang menurut dia membuat sang aktor cocok berperan sebagai gumiho dalam Tale of the Nine Tailed.

"Ketampanan Lee Dong Wook sangat tidak masuk akal. Dia pilihan sempurna untuk peran-peran yang tidak akan bisa dilakukan oleh orang biasa selain dirinya," ujar aktris 29 tahun asal Daejeon, Korea Selatan tersebut. Sementara itu, drama Tale of the Nine Tailed akan memulai debutnya pada 7 Oktober mendatang.*