JAKARTA - Kehadiran anak ke-2 Alice Norin, Alana Naira Lawi ternyata tak sepenuhnya langsung disambut bahagia oleh anggota keluarganya. Sang putri sulung, Alita Naora Lawi sempat tak suka dengan kehadiran sang adik bayi.

Alita merasa tak lagi mendapat perhatian dari orangtuanya sejak kehadiran Alana. Alhasil, ia pun melakukan berbagai hal untuk bisa menarik perhatian Alice.

Mengetahui bahwa Alita sangat cemburu dengan adiknya, mantan istri DJ Riri ini langsung memutar otak agar anak pertamanya tak lagi merasa tidak diperhatikan. Alhasil, dirinya kini mulai berusaha untuk melibatkan Alita saat tengah mengurus Alana.

"Ini pas banget seminggu Alita sudah jadi kakak, it's getting better tapi aku lihat situasinya tuh kakaknya harusnya dilibatkan. Itu yang aku merasa dia tuh jadinya senang. Misalnya, 'Alita lihat nih babynya lagi pup', dia senang kalau dilibatkan pas lagi ganti popoknya," beber Alice dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu, 16 September 2020.

"Jadi jangan aku tuh ngurusin Alana tapi sendiri saja. Jadi semuanya harus dilibatkan, mesti kakaknya yang lebih butuh perhatian, karena dia ngerasa maminya mau diambil baby," tandasnya.

