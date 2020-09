SEOUL - Yoochun membatalkan niatnya untuk pensiun dari industri hiburan. Buktinya, agensi mantan personel JYJ itu baru saja mengumumkan jadwal perilisan album dan konsernya di Thailand.

"Kami akan mengumumkan jadwal aktivitas Yoochun di Thailan. Tolong nantikan," kata agensi lewat unggahan Instagram, seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (16/9/2020).

Dari unggahan tersebut diketahui bahwa Yoochun akan merilis album dan single baru baru pada Oktober mendatang. Sementara pada 27 dan 28 November ia akan menggelar fan event serta mini konser.

Karier Yoochun di industri hiburan meredup setelah beberapa skandal yang menyeretnya. Beberapa tahun belakangan, mantan anggota TVXQ ini menghadapi kasus penggunaan narkoba dan pelecehan seksual.

Akibatnya, C-JeS Entertainment memutus kontrak eksklusif dengan Park Yoochun. Dia kemudian memutuskan pensiun dari industri hiburan dan menjalani persidangan. Pada akhirnya, dia dinyatakan bersalah atas penggunaan Philopon dan divonis masa percobaan.

Setelah menyelesaikan hukumannya, Yoochun tampil dalam acara talkshow Heard It Through the Grapevine dan mengumumkan niat kembali ke dunia hiburan. Pada 2020, bintang Girl Who Sees Smell itu membuat akun media sosial hingga merilis photobook, yang memancing kritik warganet.

