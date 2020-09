SEOUL - The Avengers of K-Pop besutan SM Entertainment, SuperM tengah bersiap untuk mempromosikan album full perdananya, Super One. Sebagai langkah promosi, SuperM bakal kembali menjadi bintang tamu di acara bincang-bincang terkenal Amerika, The Ellen DeGeneres.

Mengutip Allkpop, Rabu (15/9/2020), menurut laporan eksklusif yang didapat Headline Planet, SuperM dijadwalkan tampil di acara The Ellen DeGeneres episode pekan depan, 23 September 2020, sebagai bintang tamu segmen musik.

Didapuk menjadi bintang tamu, SuperM hadir untuk episode yang sama bersama aktor senior papan atas Hollywood, Alec Baldwin.

Penampilan SuperM di The Ellen DeGeneres pekan depan, diketahui akan menjadi kehadiran Baekhyun, Kai, Taeyong, Taemin, Lucas, Ten, dan Mark yang kedua kalinya. Pelantun hits ‘Jopping’ dan ‘Tiger Inside’ ini pernah tampil di The Ellen Show pada 2019, sehubungan dengan perilisan album debut mereka, SuperM.

SuperM kini tengah bersiap untuk comeback dengan album full perdana, Super One dengan mengusung One (Monster & Infinity) sebagai lagu andalan. Album Super One sendiri dijadwalkan akan dirilis serentak pada 25 September mendatang.

