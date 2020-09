SEOUL - Ajang Seoul International Drama Awards 2020 mendapuk sederet nama yang dinilai paling bersinar di pertelevisian Korea Selatan dan dunia. Berbeda dengan tahun lalu, perhelatan tahun ini digelar secara 'non face to face'.

Artinya, tak ada pemenang ataupun presenter yang hadir dalam acara itu akibat aturan jarak aman 2,5 meter di tengah pandemi COVID di Korea Selatan. Ajang itu direkom dengan tamu undangsn terbatas.

Atas alasan inilah maka Seoul International Drama Awards 2020 tidak ditayangkan live di MBC, pada malam ini (15/9/202). Acara itu, dipandu Kim Soo Ro, Jinyoung GOT7, dan pembawa berita MBC Park Ji Min.

Pemenang Utama Seoul Drama Awards 2020 diserahkan pada serial TV Brasil, Orphans of a Nation. Sementara drama populer KBS When the Camellia Blooms membawa pulang lima trofi, termasuk penghargaan Aktris Terbaik untuk Gong Hyo Jin.

Sementara itu Crash Landing on You mendapatkan dua penghargaan, termasuk trofi Artis Luar Biasa yang diraih Son Ye Jin. Berikut daftar resmi pemenang Seoul Drama Awards 2020, seperti dikutip dari Soompi pada Selasa malam (15/9/2020):

Grand Prize: Orphans of a Nation (Brasil)

Serial Drama Golden Bird Prize: Bolívar (Kolombia)

Serial Drama Silver Bird Prize: Mr. Fighting (China)

TV Movie Golden Bird Prize: The Turncoat (Jerman)

TV Movie Silver Bird Prize: Everything and Nothing (Korea Selatan)

Mini-Series Golden Bird Prize: World on Fire (Inggris)

Mini-Series Silver Bird Prize: Itaewon Class (Korea Selatan)

Best Actor: Waleed Zuaiter (Baghdad Central)

Best Actress: Gong Hyo Jin (When the Camellia Blooms)

Best Screenwriter: Im Sang Choon (When the Camellia Blooms)

Best Director: Adam Smith (World on Fire)

Jury’s Special Prize: The Cage (Republik Chechnya), XX (Korea Selatan)

Most Popular Foreign Drama: Snowpiercer (Amerika Serikat), Descendants of the Sun (Filipina), The New Pope (Italia)

Excellent Korean Drama: When the Camellia Blooms

Outstanding Korean Drama: Crash Landing on You, Stove League, Extraordinary You

Outstanding Korean Actor: Kang Ha Neul (When the Camellia Blooms)

Outstanding Korean Actress: Son Ye Jin (Crash Landing on You)

Best OST in Korean Drama: When the Camellia Blooms

Short-Form Drama Golden Bird Prize: 18h30 (Prancis)

Asian Star Prize: Dingdong Dantes, Yokohama Ryusei*