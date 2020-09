LOS ANGELES - Aktor Jonathan Majors siap membuat jejaknya di Marvel Cinematic Universe secara besar-besaran. Setelah sebelumnya berperan dalam serial hit HBO, Lovecraft Country.

Jonathan Majors dipilih untuk menjadi salah satu pemeran utama dalam film Ant-Man yang akan beradu akting dengan Paul Rudd dan Evangeline Lily.

Sebuah sumber mengatakan Jonathan Majors kemungkinan akan berperan sebagai penjahat super Kang The Conqueror.

Sumber menambahkan begitu banyak karakter baru di MCU, mungkin ada perbedaan dengan bagaimana karakter tersebut ditampilkan di film-film masa depan, tetapi saat ini Jonathan Majors kemungkinan besar akan menjadi salah satu penjahat utama dalam film berikutnya.

Penjahat super Kang adalah entitas penjelajah waktu yang bertempur dengan semua orang dari Thor hingga Spider-Man hingga seluruh tim Avengers.

Dalam perjalannanya sebagai aktor Majors telah membintangi beberapa film sebelum siap menjejakan kakinya di MCU.

Jonathan Majors mulai membintangi drama perang epik Spike Lee Da 5 Bloods, di mana dia berperan sebagai salah satu putra unit Angkatan Darat yang berkelana kembali ke Vietnam untuk mencari kekayaan emas dan pemimpin pasukan yang gugur.

Kemudian Majors kembali membintangi Lovecraft Country, yang diciptakan oleh Misha Greene dan diproduksi oleh Jordan Peele dan J.J. Abrams.

Serial ini ditayangkan perdana pada bulan Agustus dan memecahkan rekor digital untuk jaringan tersebut.

Sebelum proyek-proyek ini, Majors menerima pujian untuk film 2019-nya The Last Black Man In San Francisco, yang ditayangkan perdana di Sundance Film Festival 2019.

Film tersebut menandai peran utama pertama Majors, di mana ia dinominasikan untuk Gotham Award untuk Terobosan Aktor dan Penghargaan Roh untuk Pria Pendukung Terbaik.

Majors membintangi Netflix's The Harder They Fall, di mana dia berperan sebagai penjahat Nat Love dan saat ini dalam produksi. Majors juga dipilih untuk membintangi Devotion media Black Label.

Dikabarkan Peyton Reed, yang menyutradarai film pertama, kembali memimpin film terbaru, dengan Jeff Loveness yang menulis naskahnya. Kepala Marvel Studios Kevin Feige akan memproduksi film terbaru yang akan dibintangi oleh Jonathan Majors.