JAKARTA - Pemkot DKI Jakarta mulai menerapkan kembali Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) mulai hari ini, Senin (14/9/2020). Hal tersebut sengaja dilakukan sebagai salah satu langkah menekan angka pengidap virus corona, khususnya di Jakarta.

Keputusan pemerintah diketahui menjadi pro kontra dikalangan masyarakat. Namun demikian, artis Prilly Latuconsina nampak berusaha menerima dengan pasrah terhadap segala keputusan dan tetap bersyukur.

"PSBB lagi ya? Yuk tarik nafas dan bersyukur. Sudah pasti kerjaan di undur, jadwal berantakan, bisnis pun menurun. Tapi semua ini pasti ada hikmahnya," tulis Prilly Latuconsina dalam unggahannya saat membahas terkait PSBB.

Bintang film Danur tersebut diketahui nampak mengingat-ingat awal dirinya menjalani PSBB di awal virus corona masuk ke Indonesia. Kala itu dirinya berusaha untuk tetap produktif menjalankan pekerjaannya, bahkan sampai lupa waktu untuk beristirahat.

"Flashback awal-awal di Rumah aja, aku sangat memaksakan diri untuk tetap produktif. Setiap hari berjam-jam didepan laptop, meeting Zoom tanpa henti sampai lupa istirahat padahal di rumah. Sehingga kemarin kalau mau di inget-inget, lebih banyak airmata dari tawa," jelasnya.

Dengan diterapkannya PSBB di lingkungan Jakarta, wanita 23 tahun ini berusaha untuk bisa menerima dengan lapang dada. Ia pun menjadikan hal itu sebagai ajang koreksi diri.

"Akhirnya sekarang duduk melihat jalan sambil merenung dan sadar 'i shouldn't push myself like that'. Jadi sekarang aku memutuskan untuk lebih tenang dan menerima. Apapun masalah yang dihadapi, tetap harus bersyukur dan ikhlas, tetap usaha tapi tidak memaksakan, dan memberikan waktu untuk diri sendiri," tuturnya.

"Mungkin akan jarang update di sosmed, mungkin akan jarang bikin konten tapi gapapa jalani apa yang didepan mata, koreksi diri dan be happy," lanjutnya.

Diakhir unggahannya, mantan kekasih Maxime Bouttier ini berharap agar masyarakat bisa berusaha menerima hal itu dengan lapang dada. Ia juga tak lupa menyemangati bahwa kelak keadaan akan kembali baik seperti semula.

"Semangat semuanya akan ada pelangi setelah badai. Bismillah abis ini akan ada kebahagiaan untuk kita semua. Cheers," pungkasnya.