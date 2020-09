MUMBAI - Metode yang dilakukan oleh aktor papan atas Bollywood, Akshay Kumar untuk menjaga vitalitas sangat unik. Bagaimana tidak, pasalnya Akshay Kumar mengaku ia terbiasa untuk meminum air seni sapi setiap harinya.

Kebiasaan unik Akshay ini terungkap melalui sesi tayangan siaran langsung di platform Instagram bersama Bear Grylls dan Huma Qureshi baru-baru ini. Saat Huma bertanya kepada Bear Grylls, bagaimana ia menyakinkan seorang Akshay untuk mengonsumsi minuman teh yang terbuat dari kotoran gajah untuk acara Into The Wild With Bear Grylls.

Bintang film Mujhse Shaadi Karogi tersebut mengaku menenggak teh spesial dari kotoran gajah tersebut tak membuatnya khawatir. Sebab di kehidupan sehari-hari, ia terbiasa mengonsumsi air seni sapi setiap harinya untuk alasan Ayuverda.

“Untuk alasan metode Ayuverda, aku biasa meminum air seni sapi setiap harinya. Jadi ini bukan masalah,” aku Akhsay, seperti dikutip Indiatoday, Senin (14/9/2020).

Ayuverda sendiri merupakan metode ilmu kesehatan kuno yang berasal dari India, pengobatan holistik yang mencakup jiwa atau kehidupan emosional dan spiritual dalam rangkaian pengobatannya.

