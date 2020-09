LOS ANGELES - Keluarga Kardashian-Jenner baru saja mengumumkan bahwa Keeping Up With the Kardashians (KUWTK) akan berhenti setelah tayang selama 14 tahun.

Dalam wawancaranya dengan Ryan Seacrest, Kris Jenner ibu sekaligus manajer Kardashian-Jenner menyebutkan alasan berhenti tayangnya reality show yang membesarkan nama para anggota keluarga Kardashian-Jenner ini. Pihak keluarga menilai musim tayang ke-20 lah sebagai waktu yang tepat untuk berhenti.

Tapi kini beredar kabar terbaru yang menyebutkan, keputusan ini diambil Kris Jenner karena dua anak perempuannya, Kim Kardashian dan Kylie Jenner mengancam untuk keluar sendiri dari acara tersebut jika acara tersebut tidak dihentikan.

Dari keterangan seorang sumber kepada media The Sun menyebutkan, awalnya pihak keluarga masih mempertimbangkan keputusan ini selama berbulan-bulan. Tapi begitu Kim dan Kylie memutuskan untuk keluar dari serial reality show tersebut, Kris Jenner langsung memutuskan sepenuhnya Keeping Up With the Kardashians akan berhenti tayang.

“Keluarga tengah berdebat soal kelanjutan masa depan acara ini selama berbulan-bulan. Kim sendiri punya drama keluarga bersama Kanye West. Kanye sendiri menolak untuk menampilkan segala sesuatu yang bersifat pribadi di acara tersebut, dan ini menambah kesulitan bagi kim untuk syuting acara tersebut,” ungkap sang sumber, seperti dikutip Page Six, Senin (14/9/2020).

Sementara untuk Kylie, sang miliuner muda tersebut merasa cukup telah menimbun kekayaan dari kerajaan bisnisnya. Sehingga tak mau lagi mengorbankannya privasinya demi uang.

“Kylie menghasilkan banyak uang dari bisnis kecantikan dan endorsement berbagai produk. Ia tidak membutuhkan acara reality show tersebut. Seperti Kendall yang selalu kesulitan dengan ketenaran dan pusat perhatian, syuting acara itu berarti membuat Kylie harus di LA bersama keluarganya. Tapi ia sekarang bebas untuk liburan atau mengikuti Travis Scott saat tur,” tambah sang sumber.

