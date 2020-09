LOS ANGELES - Salah satu isu yang dipercaya publik tentang Kim Kardashian adalah ibu empat anak itu memiliki enam ibu jari di kakinya. Dan kini, dia menjawab isu tersebut kepada para penggemarnya.

Lewat video yang diunggahnya di Insta Story, Kim berkata, "Baiklah, jadi banyak orang yang berpikir bahwa aku punya enam jari kaki. Dan itu rumor yang sangat aneh."

Bintang Keeping Up With the Kardashian itu kemudian mengarahkan kamera ke jari kakinya dan mulai menghitungnya. Dia tampaknya ingin memastikan bahwa tidak ada jari 'misterius' di kakinya.

Menariknya, istri rapper Kanye West itu berusaha menjawab alasan kenapa dia terlihat seperti memiliki jari kelingking tambahan di kakinya. Dia kemudian meletakkan kakinya di lantai dan menyorot bagian menonjol di sebelah kelingkingnya.

"Kalian lihat bagian ini (menunjuk sisi samping telapak kakinya)? Jadi memang ada bagian yang menonjol dan itu bagian dari kakiku. Anehnya, di foto, bagian itu selalu terlihat seperti jari. Itu kenapa aku terlihat seperti memiliki enam jari kaki," katanya.

Kim Kardashian berharap, penjelasannya itu bisa menjawab rasa penasaran fans dan publik. "Aku harap, penjelasanku ini menjawab pertanyaan kalian karena aku hanya punya lima jari di masing-masing kaki," ujarnya.

Spekulasi tentang 'jari keenam' kakak Kylie Jenner ini memang sudah terdengar selama beberapa tahun terakhir dan kerap menjadi olok-olok netizen. Namun, belum lama ini isu itu kembali mencuat setelah sahabatnya mengunggah foto Kim dan La La Anthony. Dalam foto itu, Kim terlihat menekan kakinya di lantai dan warganet kembali mengatakan dia memiliki enam jari kaki.