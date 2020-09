SEOUL – Jang Hyuk dikenal sebagai salah satu aktor handal Korea dalam melakukan berbagai adegan laga. Menariknya, bintang Tell Me What You Saw itu melakukan semua adegan-adegan berbahaya tersebut sendiri, tanpa stuntman.

Umumnya, artis akan menggunakan stuntman untuk menggantikan mereka melakukan adegan laga atau berbahaya. Tapi tidak demikian dengan Jang Hyuk, yang memilih melakukannya sendiri.

Ada pengalaman buruk yang membuat Jang Hyuk memilih melakukan semua adegannya sendiri. Walau kejadian tersebut berlangsung pada 1998, namun ia tak bisa begitu saja melupakannya.

"Dulu sekali, saat syuting film Zzang (1998), ada sebuah kecelakaan dan seorang stuntman terluka. Setelah melihat hal itu, aku mencoba untuk melakukan semua adegan-adeganku sendiri," tuturnya seperti dilansir Soompi, Sabtu (12/9/2020).

Untuk mendukung aktingnya dalam melakukan berbagai adegan laga, Jang Hyuk rajin berlatih. Ia kerap naik kuda, tinju, hingga Jeet Kune Do.

"Jika kalian membintangi drama sejarah, kalian harus menggunakan pedang dan naik kuda," terangnya.

Terbaru, Jang Hyuk akan menunjukkan kemampuannya di drama bertema sejarah The Swordsman. Di sini, ia beradu akting dengan aktor kenamaan Indonesia, Joe Taslim.

(LID)