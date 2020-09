SEOUL – Jang Hyuk menjadi salah satu pemain di film Swordsman. Dalam film saeguk itu, ada satu nama aktor Indonesia yang masuk dalam daftar pemain. Dia adalah Joe Taslim.

Dalam wawancara dengan Weekly Entertainment Live, KBS, Jang Hyuk memuji kemampuan bela diri Joe. Walau dirinya sendiri cukup mumpuni melakukan berbagai adegan laga, namun Jang Hyuk menyebut Joe berada di level yang berbeda dengannya.

”Dia (Joe) ada di tim nasional Indonesia untuk judo, jadi dia berada di level lain," tutur bintang Tell Me What You Saw tersebut, seperti dilansir Soompi, Sabtu (12/9/2020).

Terkait proses kerja sama dengan Joe, Jang Hyuk mengaku tak menghadapi banyak masalah. "Kami kebanyakan berkomunikasi dengan bahasa tubuh, jadi kami tidak mengalami kendala bahasa,” ceritanya.

The Swordsman yang mengisahkan perjalanan tiga orang pendekar terbaik, akan hadir dengan mengusung genre sejarah dan action. Film ini sejatinya dijadwalkan untuk tayang mulai 17 September 2020.

