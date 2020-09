SEOUL - Drama misteri Mount Jiri masih berburu pemain. Setelah mendapatkan Jun Ji Hyun dan Joo Ji Hoon sebagai pemain utama, kini mereka menggaet Oh Jung Se dan Sung Dong Il.

Mengutip Soompi, Jumat (11/9/2020), tim produksi membenarkan kabar bergabungnya Oh Jung Se dan Sung Dong Il. Menurut mereka, tak ada alasan tak memasukkan dua nama tersebut ke dalam daftar pemain.

"Tidak ada yang perlu dijelaskan. Sung Dong Il dan Oh Jung Se adalah aktor-aktor yang bisa kalian percaya hanya dengan mendengar namanya saja," kata tim produksi.

Oh Jung Se, yang baru saja menyelesaikan drama It's Okay to Not Be Okay dan Good Detective, akan berperan sebagai Jung Goo Young. Ia adalah seseorang yang percaya bahwa kunci menyelamatkan orang lain adalah dengan menyelamatkan diri sendiri terlebih dulu.

Sementara Sung Dong Il akan menghidupkan karakter bernama Jo Dae Jin, kepala kantor cabang di Taman Nasional Mount Jiri. Karakternya diceritakan sebagai sosok yang sederhana dan jujur.

Mount Jiri adalah drama misteri tentang orang-orang yang mendaki melalui wilayah tak terjamah dan misterius gunung Jiri, gunung tertinggi di Korea Selatan. Skenarionya ditulis oleh Kim Eun Hee, sementara Lee Eung Book akan menjadi sutradara.

Kim Eun Hee merupakan penulis skenario drama Sign, Ghost, Three Days, dan series Kingdom. Sementara Lee Eung Bok dikenal bertangan dingin lewat drama-drama hits Dream High, School 2013, Descendants of the Sun, Goblin, dan Mr. Sunshine.

