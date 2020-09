SEOUL - Poster baru Startup dirilis. Kali ini, poster memperlihatkan keempat pemain utama dalam balutan baju profesional.

Pada Jumat (11/9/2020), tvN merilis poster Startup. Dalam poster, Nam Joo Hyuk, Suzy, Kim Seon Ho, dan Kang Han Na bergaya bak eksekutif muda.

Keempatnya duduk dan berdiri di bawah langit biru. Dalam balutan kemeja kerja dan blazer, Nam Joo Hyuk cs tersenyum hangat ke arah kamera.

Drama Startup akan mengambil setting di Sandbox, sebuah kawasan serupa Silicon Valley di Korea Selatan. Kisahnya, tentang orang-orang yang berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka untuk membangun sebuah perusahaan startup.

Mengutip Soompi, Suzy akan berperan sebagai Seo Dal Mi, yang bermimpi menjadi Steve Jobs Korea. Sementara Nam Joo Hyuk menghidupkan karakter Nam Do San, pendiri perusahaan Samsan Tech.

Han Ji Pyung yang diperankan oleh Kim Seon Ho diceritakan merupakan pemimpin tim SH Venture Capital. Ada pula Kang Han Na yang menjadi Won In Jae, CEO sekaligus generasi ke-2 keluarga chaebol.

Serial yang dijadwalkan tayang Oktober mendatang ini merupakan proyek kolaborasi dari sutradara Oh Choong Hwan (Hotel del Luna) bersama Park Hye Ryun (I Hear Your Voice). Keduanya pernah berkolaborasi dalam drama While You Were Sleeping yang juga dibintangi oleh Suzy.

