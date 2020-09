SEOUL - tvN terus membuat penonton penasaran dengan teaser-teaser dari drama terbarunya, Tale of Gumiho atau Tale of the Nine Tailed. Pada Kamis (10/9/2020), stasiun TV swasta itu merilis foto stills pertemuan pertama Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah.

Di Tale of the Nine Tailed, Lee Dong Wook berlakon sebagai Yi Yeon, sementara Jo Bo Ah adalah Nam Ji Ah. Yi Yeon merupakan gumiho, sedangkan Nam Ji Ah adalah seorang PD acara supranatural TV.

Dari foto teaser yang dirilis, pertemuan pertama Yi Yeon dan Nam Ji Ah terjadi di sebuah acara semacam pesta, yang penuh pengunjung. Yi Yeon tampil dalam balutan jas hitam dengan ekspresi dingin.

Baca Juga:

- Chemistry Apik Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah di Tale of the Nine Tiled

- Ogah Bahas soal Nella Kharisma Lagi, Inul Daratista: Enggak Penting Banget

Tanpa disadari, Yi Yeon yang meninggalkan ruangan langsung menarik perhatian Nam Ji Ah. Sang PD mengikuti langkah Yi Yeon dengan pandangan matanya.

"Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah adalah master soal berbagai detail, yang tak akan melewatkan perubahan emosional sekecil apapun," kata tim produksi seperti dilansir Soompi.

tvN dijadwalkan untuk menayangkan drama The Tale of Gumiho pada 7 Oktober mendatang. Selain Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah, serial ini juga dibintangi oleh Kim Bum, yang sudah beberapa tahun absen dari layar drama.

(LID)