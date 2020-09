SEOUL - Poster terbaru drama fantasi Tale of Gumiho atau Tale of the Nine Tiled dirilis. Poster bernuansa gelap itu memperlihatkan Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah saling adu pandang dengan intens.

Langit malam dan cahaya bulan menjadi latar belakang poster Tale of the Nine Tiled ini. Jo Bo Ah terlihat mencengkeram kerah baju Lee Dong Wook, yang melingkarkan lengannya ke punggung Jo Bo Ah.

Walau baru pertama beradu akting, namun chemistry Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah patut diacungi jempol. Tim produksi tvN memuji kerja sama apik keduanya.

"Kombinasi Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah benar-benar di luar imajinasi kami. Tolong tonton sinergi mereka yang memperlihatkan visual apik dan chemistry akting di Tale of the Nine Tiled," kata tim produksi, seperti dilansir Soompi, Rabu (9/9/2020).

Dalam The Tale of Gumiho, Lee Dong Wook akan berperan sebagai Yi Yeon yang merupakan gumiho alias makhluk legenda berbentuk rubah berekor sembilan. Penampilan sang aktor dalam drama ini cukup dinanti setelah sukses menjadi malaikat pencabut nyawa dalam Goblin.

Di lain pihak, Jo Bo Ah akan menghidupkan peran sebagai Nam Ji Ah, produser sebuah program TV bergenre supernatural. Karakter Nam Ji Ah ini digambarkan tak memiliki rasa takut dan berani dalam menghadapi berbagai tantangan.

tvN dijadwalkan untuk menayangkan drama The Tale of Gumiho pada 7 Oktober mendatang.

