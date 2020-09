LOS ANGELES - Klan keluarga bintang reality show, Kardashian-Jenner mengumumkan tayangan Keeping Up with The Kardashian secara resmi akan stop tayang untuk musim ke-20. Kabar ini diumumkan Kim Kardashian lewat Instagramnya pada 9 September kemarin.

Keeping Up with The Kardashian (KUWTK) yang mengulik kehidupan sehari-hari para anggota keluarga Kardashian-Jenner mulai dari Kim, Kendall, Kylie, Khloe, Rob, hingga Kourtney tersebut akan berhenti tayang pada 2021. Artinya, reality show ini tamat setelah mengudara selama kurang lebih 14 tahun.

Untuk pertama kalinya, sang mom-manager, Kris Jenner berbicara secara langsung tentang keputusan keluarganya untuk mengakhiri reality show tersebut. Diwawancara melalui telepon oleh Ryan Secreast, Kris menyebut seluruh anggota keluarga masih dalam proses menerima keputusan ini.

“Bangun lalu ke gym jam 5 pagi dengan Khloe dan Kim, kami bertiga hanya terduduk di sana dan saling menatap. Aku kira aku kuat, yah ini adalah keputusan yang tepat,” aku Kris, seperti dikutip dari E! Online, Kamis (10/9/2020).

Alasan kenapa KUWTK akhirnya diputuskan untuk tidak lagi tayang, diungkapkan Kris, karena keluarga melihat sekarang lah waktu yang pas untuk mengakhirnya dengan baik.

“Waktunya dirasa pas, angka 20 terdengar oke untuk tahun 2020. Nomor 20 ini terasa pas waktunya. Aku pikir ini waktu untuk kami bernapas dan agak melambat sedikit. Bukan melambat secara profesional, tapi untuk tahu apa langkah yang akan diambil ke depannya,” tambahnya. Kris sendiri tak menampik, bukan hanya fans yang sedih menerima kenyataan bahwa reality show KUWTK tak akan lagi muncul di televisi. Tapi semua anggota keluarga juga merasa emosional dengan keputusan ini, terutama Khloe yang begitu sedih hingga tak berhenti menangis. “Kemarin kami harus memberi tahu kepada semua kru, jadi kami semua menangis. Khloe yang mungkin merasa paling sedih atas situasi ini, ia benar-benar tak berhenti menangis sejak kami mengumumkan keputusan ini,” pungkas Kris.