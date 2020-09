LOS ANGELES - Kabar baru datang dari keluarga Kardashian. Klan Kardashian-Jenner akan segera mengucapkan selamat tinggal pada penonton setia reality show Keeping Up with The Kardashian.

Mengutip Page Six, Rabu (9/9/2020), keluarga Kardashian mengumumkan telah memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan syuting reality show Keeping Up with The Kardashian. Lewat akun Instagram pribadinya, Kim Kardashian mengungkapkan keputusan untuk menyudahi tayangan reality show yang sudah mengudara selama 14 tahun ini.

“Kepada para penggemar kami yang mengagumkan, dengan berat hati kami telah membuat keputusan sulit sebagai keluarga untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Keeping Up with The Kardashian,” tulis Kim sebagai keterangan foto poster Keeping Up With Kardashian yang ia unggah.

Kim menuliskan betapa bersyukurnya ia bisa menemui fans keluarga Kardashian-Jenner selama 14 tahun. Selama lebih dari satu dasawarsa, mereka melalui banyak momen bahagia maupun duka bersama.

“Setelah 14 tahun, 20 musim tayang, dan ratusan episode serta begitu banyak spin-off show. Kami merasa lebih dari bersyukur pada kalian semua yang telah menonton kami selama ini. Suka, duka, bahagia, tangis, banyak hubungan dan anak-anak. Kami akan selamanya mengenang memori indah dan banyak orang yang kami temui dari sini,” tambah Kim.

Kesuksesan besar Keeping Up with The Kardashian disebut istri Kanye West itu sebagai kunci vital dari karier dan perubahan dalam hidupnya. Ia berterima kasih atas dukungan publik selama ini. “Tanpa Keeping Up with The Kardashians, aku tidak akan bisa di sini hari ini. Aku sangat berterima kasih pada semua orang yang telah menonton dan mendukung aku sekeluarga selama 14 tahun ini. Aku akan selamanya berhutang pada semua orang yang membantu membentuk karier kami sekaligus mengubah hidup kami selamanya,” pungkasnya. Dari keterangan yang dituliskan Kim, Keeping Up with The Kardashian musim terakhir tersebut akan tayang pada awal 2021.