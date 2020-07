LOS ANGELES - Kim Kardashian enggan larut terlalu lama dalam drama perseteruan sekaligus rumor perceraiannya dengan rapper Kanye West.

Sehari setelah merilis pernyataan emosional soal cuitan kontroversial sang suami, dia kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Kim diketahui kembali syuting Keeping Up With The Kardashians di Malibu, Los Angeles, Amerika.

Mengutip Daily Mail pada Jumat (24/7/2020), perempuan 39 tahun itu menjalani syuting KUWTK bersama Khloe Kardashian dan mantan kekasihnya, Tristan Thompson.

Kim terlihat memakai atasan crop top berwarna abu-abu dan rambut dikuncir kuda. Ketiganya diketahui syuting di luar ruang dan mereka tampak asyik tertawa saat syuting.

Isu perceraian West dan Kardashian bermula ketika sang rapper mengklaim istrinya telah berselingkuh dengan rapper Meek Mill. Dia juga menuding istri dan ibu mertuanya mengurung dia untuk mendapatkan pengobatan mental.*

(SIS)