SEOUL - Record of Youth jadi drama yang begitu dinantikan bahkan sebelum tayang semalam, Senin (8/9/2020). Ini merupakan proyek akting terakhir sebelum Park Bo Gum resmi menjalankan wajib militernya. Ada pula Park So Dam sebagai aktris utama.

Selain hadirnya Park Bo Gum dan Park So Dam, ada sederet hal lain yang bisa diantisipasi penonton di drama Record of Youth. Melansir Soompi, Selasa (8/9/2020), berikut ulasan singkat 4 hal yang bisa diantisipasi tinggi penonton pada drama Record of Youth.

1. Sinergi antara Tiga Pemeran Utama

Penonton bisa terus penasaran melihat bagaimana Park Bo Gum, Park So Dam, dan Byun Woo Seok akan memerankan tiga karakter utama di drama ini. Park Bo Gum menyebutkan ia berusaha keras untuk bisa menampilkan karakter pria muda berusia 20-an yang sangat berjuang agar bisa meraih cita-citanya.

Sedangkan Park So Dam yang memerankan karakter Ahn Jung Ha, akan memperlihatkan berbagai sisi dari seorang perempuan muda yang ambisius. Sementara Byun Woo Seok hadir sebagai Won Hae Hyo, pria muda yang berjuang agar bisa diakui karena kemampuannya sendiri bukan karena latar belakang keluarga yang ia miliki.

2. Kombinasi Sutradara dan penulis Skenario Apik Record of Youth digawangi oleh sutradara ternama Ahn Gil Ho, yang sebelumnya menyutradarai Forest of Secrets, Memories of the Alhambra, dan Watcher. Arahan ala Ahn Gil Ho bertemu dengan skenario karya Ha Myung Hee, otak di balik cerita keren Doctors dan Temperature of Love. Ha Myung Hee sendiri selama ini dikenal dengan kisah-kisah yang emosional dan hangat. 3. Nilai keluarga Drama ini juga akan memperlihatkan cerita dari bagaimana cara masing-masing keluarga mulai dari orangtua hingga kakak dan adik kandung, menyokong tiga karakter utama tersebut berkembang dan meraih mimpinya masing-masing. Para penonton bisa dibuat penasaran untuk melihat metode berbeda sebagai bentuk cinta dan dukungan dari masing-masing orangtua tiga karakter utama. 4. Cameo Spesial Selain dimainkan oleh sederet aktor dan aktris muda berbakat, sejumlah cameo spesial dari aktris dan aktor terkenal juga siap memanjakan mata penonton. Beberapa diantaranya adalah Seo Hyun Jin, Kim Hye Yoon, Seol In Ah, sampai Kim Gun Woo.