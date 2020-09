JAKARTA - This is My Wave Concert konsisten memberikan hiburan konser virtual di masa pandemi virus corona. Telah berlangsung dua episode, This is My Wave Concert akan menghadirkan Jason Ranti di episode ketiga.

Spesial, This is My Wave Concert karena menghadirkan pengalaman konser virtual yang berbeda dari konser lainnya. Penonton bisa menyaksikan konser virtual dengan tampilan 360 derajat.

Jason Ranti mengaku senang dan bersemangat tampil di This is My Wave Concert. Sebab konsep yang diusung sangat berbeda.

"Konsep This is My Wave Concert menurut gue sangat istimewa dan enggak kayak biasanya. Jadi gue juga akan memberikan konsep-konsep baru special treatment yang mungkin belum pernah dilihat dari penampilan gue sebelumnya. Yang pasti bakal seru, lebih intim dan banyak surprise,” kata Jason Ranti dalam rilis yang diterima Okezone.

Konsep tampilan 360 derajat memang menjadi daya jual This is My Wave Concert. Dengan harapan konsep ini tak membuat penonton musik bosan dan memberikan pengalaman yang berbeda.

"Di dua edisi sebelumnya This is My Wave Concert bersama The Upstairs dan THE SIGIT, kami melihat animo yang luar biasa dari penikmat musik akan konser virtual yang berkualitas. Oleh karena itu di edisi ketiga ini Supermusic berkolaborasi dengan Jason Ranti untuk memberikan aksi yang lebih keren lagi bagi para penikmat musik,” ujar Aloysius Dwiwoko Hertiyono yang akrab disapa Tiyok selaku perwakilan dari Supermusic , penyelenggara This is My Wave Concert.

This is My Wave Concert akan dibagi dalam tiga babak, yakni backstage view, performance, dan interactive chit-chat. Backstage view akan memberikan penonton akses melihat persiapan Jason Ranti di belakang panggung. Kemudian performance penampilan Jason di atas panggung, dan terakhir interactive chit-chat untuk 10 penonton beruntung yang bisa berbincang dengan Jason Ranti via zoom.

