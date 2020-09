SEOUL - tvN menggoda penggemar dengan merilis foto still Suzy dan Nam Joo Hyuk dari drama Startup. Dalam tiga foto yang dirilis, keduanya tampak saling beradu pandang.

Satu foto memperlihatkan Suzy dan Nam Joo Hyuk saling pandang di sebuah halte bis. Suzy yang berlakon sebagai Seo Dal Mi duduk di sebelah Nam Joo Hyuk yang menjadi Nam Do San.

Sementara foto lain diambil saat mereka sedang berada di rooftop. Kali ini, mereka tampil dalam balutan baju kerja, id card pegawai mengalung di leher masing-masing.

Mengutip Soompi, Senin (7/9/2020), Seo Dal Mi mengingat Nam Do San sebagai cinta pertama karena sebuah kesalahpahaman. Di sisi lain, Nam Do San berharap kesalahpahaman tersebut bisa menjadi kenyataan.

Baca Juga:

- Mimpi Besar Suzy dan Nam Joo Hyuk Jadi CEO di Teaser Startup

- Terkena Gejala Stroke, Epy Kusnandar 'Preman Pensiun' Jaga Pola Makan

Drama Startup akan mengambil setting di Sandbox, sebuah kawasan serupa Silicon Valley di Korea Selatan. Kisahnya, tentang orang-orang yang berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka untuk membangun sebuah perusahaan startup.

Serial ini merupakan proyek kolaborasi dari sutradara Oh Choong Hwan (Hotel del Luna) bersama Park Hye Ryun (I Hear Your Voice). Keduanya pernah berkolaborasi dalam drama While You Were Sleeping yang juga dibintangi oleh Bae Suzy.

Startup rencananya akan tayang pada Oktober mendatang. Selain Suzy dan Nam Joo Hyuk, drama ini juga dibintangi oleh Kim Seon Ho dan Kang Han Na.

(LID)