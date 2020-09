SEOUL - Suzy kembali menunjukkan kebaikan hatinya. Mantan kekasih Lee Min Ho tersebut diketahui baru saja berdonasi dalam rangka merayakan Hari Taekwondo di Korea Selatan.

Mengutip Soompi, Senin (7/9/2020), perbuatan terpuji Suzy tersebut diketahui dari pengumuman Taekwondo Federation of Happiness Sharing Community. Menurut komunitas Taekwondo ini, bintang While You were Sleeping itu berdonasi sebesar 50 juta Won atau sekitar Rp620 juta.

Management Soop selaku agensi Suzy membenarkan kabar tersebut. Tapi tak ada penjelasan lebih lanjut dari agensi tentang alasan Suzy memberikan donasi di Hari Taekwondo Korea Selatan.

Namun, donasi bukanlah hal baru bagi Suzy. Mantan personel miss A tersebut sudah sering diberitakan melakukan donasi ke berbagai organisasi dan bermacam momen.

Pada 2018, ia mendonasikan 20 juta Won untuk sebuah komunitas yang menaungi ibu-ibu tunggal, yang tak menikah. Tahunlalu, dia menggelontorkan 100 juta Won untuk korban kebakaran Gangwon.

Belum lama ini, Suzy juga tercatat merogoh kocek sedalam 100 juta Won untuk membantu korban banjir di berbagai wilayah Korea. Ia juga mendonasikan sejumlah uang untuk memerangi COVID-19 di Negeri Ginseng.

