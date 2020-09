SEOUL - Kang Ha Neul telah dikonfirmasi sebagai salah satu pemain di The Pirates: The Goblin Flag. Bermain di sekuel film hits, Kang Ha Neul merasa terhormat.

Menurutnya, The Pirates merupakan film yang keren. Kang Ha Neul menilai jarang ada film Korea yang memiliki kualitas seperti The Pirates: The Goblin Flag.

"Ini adalah sebuah film yang spektakuler. Film ini memiliki kualitas yang jarang ada di film-film Korea," kata Kang Ha Neul dalam wawancara dengan Ilgan Sports, seperti dilansir Soompi, Senin (7/9/2020).

Syuting The Pirates: The Goblin Flag telah dimulai. Demi karakternya, bintang When Camelia Blooms tersebut harus memanjangkan rambut.

"Kami syuting di berbagai wilayah di seluruh negeri. Kami belum tahu kapan film ini akan tayang, tapi tolong nantikan," ujarnya.

Di The Pirates: The Goblin Flag, Kang Ha Neul berakting dengan bebagai nama besar. Han Hyo Joo, Lee Kwang Soo, Oh Sehun, Kwon Sang Woo, Chae Soo Bin, Park Ji Hwan, dan Kim Sung Oh masuk dalam daftar pemain film ini.

Kang Ha Neul akan berperan sebagai Woo Moo Chi, pemimpin tentara Goryeo. Sementara Han Hyo Joo, dipercaya untuk menghidupkan karakter Hae Rang sang kapten bajak laut. Dalam film ini, dia memastikan diri melakukan adegan laga tanpa peran pengganti. Film The Pirates: Goblin Flag akan berkisah tentang sekelompok orang yang memulai perjalanan laut untuk menemukan harta karun terakhir keluarga Kerajaan Goryeo. Harta tersebut raib tanpa jejak ketika Goryeo berganti menjadi Joseon.