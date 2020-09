JAKARTA - Bastian Steel dan Chelsea Islan tanpa diketahui banyak orang pernah menjalin kisah asmara. Mereka sepakat menutupi kisah asmara itu alias backstreet.

Bastian Steel dalam Youtube milik Gritte Agatha menjelaskan jika menjalin kisah asmara dengan Chelsea Islan setahun lamanya.

"Sama Chelsea emang kesebar kemarin, makanya gue putus. Sama Chelsea setahun (pacaran)," ungkap Bastian Steel.

Bintang film Love For Sale 2 ini mengungkap bahwa dirinyalah yang meminta pada Chelsea agar hubungan mereka terjalin secara diam-diam. Bukan lantaran dirinya minder, namun karena ia ingin bisa lebih leluasa saat tengah jalan bareng dengan Chelsea Islan.

"Gue yang minta backstreet. Gue lebih suka, we keep it low key, terus kita jalan sesuka hati kita," jelasnya.

"Kalau misalnya gue announce gue pacaran sama Chelsea banyak orang yang akan paparazzi nantinya. Tapi saat gue keep it low key, people nggak akan mikir gue pacaran, we just friend," sambungnya.

Bastian menambahkan, selama dirinya menjalani pacaran diam-diam dengan Chelsea, ia merasa sangat bebas, lantaran tak ada yang peduli dengan kedekatan keduanya. Bahkan, dirinya tak memungkiri bahwa orang-orang hanya menganggap hubungannya dengan Chelsea hanya sebatas pertemanan belaka.

"Jadi gue mau jalan, mau dinner kemanapun orang nggak akan peduli, dan itu berhasil. Setiap hari gue makan berduaan sama dia. Kita nonton film, orang biasa aja. It works," lanjutnya lagi.

Sayangnya, hubungan keduanya terpaksa harus berakhir saat momen ulang tahun Chelsea tiba. Kala itu, Chelsea merasa terlalu senang lantaran diberi hadiah oleh Bastian dan akhirnya mengunggah kebahagiaan tersebut di media sosial. Baca Juga: Hot Gossip: Bastian Steel-Shafa Harris Putus hingga Tiara Andini Dominasi Dahsyatnya Awards 2020 4 Sensasi Shafa Harris dan Bastian Steel sebelum Putus Akibat hal tersebut, banyak orang yang mengetahui bahwa keduanya tengah berpacaran. Bahkan, Bastian harus menerima banyak komentar negatif atas hubungannya dengan Chelsea. "Wah itu bertubi-tubi fans garis kerasnya dia. Tapi gue nggak apa-apa. Maksudnya gue santai aja, wajarlah. Mereka surprise gitu, kaget. Karena Chelsea sendiri yang upload, pasti kayak bingung, hah? hah?," jelasnya.