LOS ANGELES - BTS tak hanya berkuasa di tangga lagu lokal Korea, Gaon Chart. Di pekan yang sama, Jimin cs juga dinobatkan sebagai pemuncak chart Billboard Hot 100.

BTS mencatat sejarah dengan memuncaki tangga Billboard Hot 100 lewat Dynamite. Boyband asuhan Big Hit Entertainment itu menjadi artis pertama Korea yang berhasil menduduki posisi 1 Billboard Hot 100.

Dengan BTS menjadi pemuncak, 5 penghuni teratas Billboard Hot 100 pekan lalu pun harus puas turun satu peringkat minggu ini. Cardi B harus puas menjadi runner-up bersama Megan Thee Stallion lewat lagu WAP.

Berikut daftar top 10 Billboard Hot 100:

1. BTS - Dynamite

2. Cardi B feat Megan Thee Stallion - WAP

3. Drake feat Lil Durk - Laugh Now Cry Later

4. DaBaby feat Roddy Ricch - Rockstar

5. The Weeknd - Blinding Lights

6. Jack Harlow feat DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne - Whats Poppin

7. Harry Styles - Watermelon Sugar

8. SAINt JHN - Roses

9. Jawsh 685 & Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat)

10. Lewis Capaldi - Before You Go

