SEOUL - BTS kembali menunjukkan dominasi mereka di dunia musik K-Pop. Lagu terbaru mereka, Dynamite langsung menjadi pemuncak tangga lagu Gaon kategori digital sales edisi 23-29 Agustus 2020.

Keberhasilan BTS memuncaki Gaon Chart sekaligus mengakhiri dominasi SSAK3. Trio Yoo Jae Suk, Rain, dan Lee Hyori ini harus puas menjadi runner up lewat lagu Beach Again di pekan ini.

BTS merajai Gaon Chart dengan 45,517,093 poin. Sementara SSAK3 di peringkat 2 tertinggal jauh dengan hanya 32,376,648 poin.

Melengkapi top 5 tangga Gaon kategori digital sales pekan ini, ada Jessi (NUNU NANA), Hwasa (Maria), dan JY Park & Sunmi (When We Disco), yang berturut-turut menduduki posisi 3 hingga 5.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 23-29 Agustus 2020:

1. BTS - "Dynamite" - 45,517,093 Points

2. SSAK3 - "Beach Again" - 32,376,648 Points

3. Jessi - "NUNU NANA" - 28,473,739 Points

4. Hwa Sa - "Maria" - 25,766,357 Points

5. J.Y. Park & Sunmi - "When We Disco" - 23,118,901 Points

6. BLACKPINK - "How You Like That" - 22,998,363 Points

7. SSAK3- "Play That Summer" - 20,795,024 Points

8. (G)I-DLE - "DUMDi DUMDi" - 19,460,809 Points

9. ITZY - "Not Shoy" - 19,239,586 Points

10. Oh My Girl - "Dolphin" - 19,211,173 Points

(LID)