SEOUL - Beach Again masih menjadi favorit masyarakat Korea Selatan. Lagu debut trio SSAK3 itu masih menjadi pemuncak Gaon Chart dalam sebulan terakhir untuk kategori digital singles.

Baca Juga:

- Hwasa Ancam Kedigdayaan SSAK3 di Gaon Chart

- Selalu Tampak Akur, Istri Chris Hemsworth Akui Pernikahannya Tak Sempurna

Dalam Gaon Chart edisi 16-22 Agustus, Beach Again masih menjadi penguasa dengan 39,677,385 poin. Mereka mengalahkan Jessi dengan lagu barunya, NUNU NANA yang berada di posisi runner-up.

Sementara Hwasa yang pekan lalu ada di peringkat 2 minggu lalu, harus rela turun 1 tangga ke posisi 3 pekan ini. Lagu Maria milik member MAMAMOO itu unggu tipis dari posisi 4 yang dihuni oleh SSAK3 dengan single lain mereka, Play That Summer.

Berikut daftar top 10 digital singles Gaon Chart edisi 16-22 Agustus:

1. SSAK3 - "Beach Again" - 39,677,385 Points

2. Jessi - "NUNU NANA" - 28,900,859 Points

3. Hwa Sa - "Maria" - 27,732,067 Points

4. SSAK3 - "Play That Summer" - 26,034,520 Points

5. BLACKPINK - "How You Like That" - 25,991,811 Points

6. BTS - "Dynamite" - 25,987,762 Points

7. Zico ft. Rain- "Summer Hate" - 22,136,264 Points

8. IU ft. Suga - "Eight" - 21,246,575 Points

9. Oh My Girl - "Dolphin" - 21,106,716 Points

10. J.Y. Park & Sunmi - "When We Disco" - 21,047,739 Points

(LID)