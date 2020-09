SEOUL - SuperM siap memperlihatkan pesona dan penampilan mereka yang berbeda dari biasanya. Taemin, Baekhyun, Kai, Lucas, Taeyong, Ten dan Mark bakal tampil dalam tayangan variety show terbaru yang akan segera tayang di stasiun televisi kabel tvN , SuperM's As We Wish!

Seperti dilapor Allkpop, Jumat (4/9/2020), teaser variety show memperlihatkan para idol papan atas ini menjajal kesempatan untuk menjalani sederet profesi di kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelayan restoran, pramuaniaga toko bunga dan berbagai profesi lainnya.

Di teaser juga terlihat beberapa kejutan tak terduga dan situasi menantang yang harus dihadapi para personel.

Variety show SuperM's As We Wish ini baru akan menayangkan episode pertamanya pada 25 September dengan slot jam tayang 11:10 malam waktu Korea.

