SEOUL - Pada 4 September 2020, Wonho akhirnya resmi merilis album solo perdananya, 'Love Synonym #1: Right For Me' dan video musik Open Mind.

Mengusung genre Pop elektronik, Open Mind menggabungkan rhythmic bass dan efek dramatis. Dalam video itu, Wonho membius penggemarnya dengan tampilan dan pesonanya yang karismatik.

Album 'Love Synonym #1: Right For Me' ini terdiri dari delapan lagu dengan berbagai genre yang mencerminkan keunikan Wonho dalam bermusik. Ada pendekatan eksperimental terkait konsep cinta di dalam album tersebut.

Setelah merilis album bsrunya, mantan personel MONSTA X itu menggelar showcase virtual lewat V Live, pada 4 September 2020, pukul 22.00 KST.*

