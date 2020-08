SEOUL - Lee Ho Seok alias Wonho memang belum resmi memulai debutnya sebagai solois setelah mundur dari MONSTA X. Namun lagu Losing You yang dirilisnya pada 14 Agustus silam berhasil membukukan prestasi tersebut.

Mengutip Soompi, Minggu (16/8/2020), lagu ballad yang turut ditulis Wonho tersebut berhasil mendominasi chart Top K-Pop Song iTunes di 16 negara, pada 16 Agustus 2020, pukul 07.51 KST.

Selain Amerika Serikat, lagu itu juga mendominasi di Perancis, Singapura, Peru, Malaysia, dan Australia. Tak hanya itu, Losing You juga berhasil masuk dalam Top 10 Song iTunes di 14 negara, termasuk Kanada, Italia, Brasil, Belanda, Jerman, Hong Kong, hingga Turki.

Sementara itu, Wonho akan merilis mini album solo perdananya, ‘Part.1 Love Synonym’ pada 4 September 2020. Bersamaan dengan perilisan album itu, dia juga akan meluncurkan lagu Right for Me.*

