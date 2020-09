SEOUL - Syuting perdana drama baru tVN, Tale of the Nine Tailed tidak mudah untuk dijalani Lee Dong Wook. Hal itu diakui sang aktor dalam wawancaranya dengan Munhwa News.

“Tidak mudah, karena di hari pertama syuting kami sudah melakukan banyak adegan laga. Belum lagi syuting dengan menggunakan efek CGI,” ujar aktor 38 tahun tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (1/9/2020).

Namun semua kesulitan itu, menurut Lee Dong Wook, dapat terlewati dengan baik berkat kerjasama apik para aktor dengan sutradara, pengarah laga, tim peran pengganti, dan para staf drama.

Aktor Goblin itu mengaku, merasa bangga bisa menyelesaikan semua kesulitan hari pertama syuting tersebut. “Dari situ, aku semakin dekat dengan para kru. Sekarang aku lebih tenang karena tahu ada orang-orang yang bisa kupercaya dan aku bergantung pada mereka.”

Sumber dari tim produksi juga mengungkapkan, Lee Dong Wook adalah aktor tertepat untuk memerankan Tale of the Nine Tailed. Aktor asal Seoul itu, menurut sang sumber, melakukan riset dan analisis yang sangat cermat terkait karakter yang diperankannya.

Tale of the Nine Tailed merupakan drama urban-fantasi yang berkisah tentang gumiho (makhluk mitologi yang identik dengan wujud rubah berekor sembilan) bernama Yi Yeon (Lee Dong Wook). Dia meninggalkan Pegunungan Baekdudaegan dan hijrah ke pusat kota. Di dunia manusia, dia akan terlihat seperti orang-orang pada umumnya. Namun di dunia bawah, dia akan membasmi para iblis yang membuat kekacauan di dunia manusia. Yi Yeon digambarkan memiliki segalanya, mulai dari kekayaan, ketampanan, dan kecerdasan. Namun kehidupannya akan berubah setelah bertemu dan jatuh cinta pada sutradara reality show bernama Nam Ji Ah (Jo Bo Ah).