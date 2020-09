SEOUL - tvN merilis teaser baru Startup. Video berdurasi pendek tersebut memperlihatkan Suzy dan Nam Joo Hyuk selaku pemeran utama.

Suzy yang berlakon sebagai Seo Dal Mi tampil penuh percaya dengan gaya khas seorang wanita karier. "Seorang CEO yang akan mengubah dunia," kata Seo Dal Mi, seperti dilansir Soompi, Kamis (3/9/2020).

Adegan lantas berganti memperlihatkan Nam Joo Hyuk, yang berperan sebagai Nam Do San. "Seorang developer yang akan membuat yang tak mungkin menjadi mungkin," tuturnya.

Drama Startup akan mengambil setting di Sandbox, sebuah kawasan serupa Silicon Valley di Korea Selatan. Kisahnya, tentang orang-orang yang berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka untuk membangun sebuah perusahaan startup.

Serial ini merupakan proyek kolaborasi dari sutradara Oh Choong Hwan (Hotel del Luna) bersama Park Hye Ryun (I Hear Your Voice). Keduanya pernah berkolaborasi dalam drama While You Were Sleeping yang juga dibintangi oleh Bae Suzy.

Startup rencananya akan tayang pada Oktober mendatang. Selain Suzy dan Nam Joo Hyuk, drama ini juga dibintangi oleh Kim Seon Ho dan Kang Han Na.

