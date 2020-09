JAKARTA - Jack Reacher merupakan film 2012 yang dibintangi oleh aktor berbakat, Tom Cruise. Film bergenre aksi-thriller ini digarap oleh sutradara The Way of The Gun, Christopher McQuarrie. Selain Tom Cruise, film ini juga dibintangi oleh Rosamund Pike, Richard Jenkins, David Oyelowo, Werner Herzog, dan masih banyak lagi.

Okezone merangkum fakta lain dari film Jack Reacher, berikut daftarnya:

1. Adaptasi Novel

Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Lee Child yang terbit di tahun 2005 dengan judul One Shot. One Shot merupakan buku ke-9 dari serangkaian buku seri Jack Reacher yang dibuat oleh Lee Child.

2. Perubahan Judul Film

Awalnya, film ini bukanlah berjudul Jack Reacher, melainkan menyamai judul dari novelnya sendiri, yakni One Shot.

3. Sekuel

Film ini sendiri telah memiliki satu sekuel yang berjudul Jack Reacher: Never Go Back yang rilis di tahun 2016. Film ini kembali dibintangi kembali oleh Tom Cruise.

4. Sinopsis

Menceritakan tentang James Barr (Joseph Sikora), seorang penembak jitu Angkatan Darat Amerika Serikat,yang dituduh telah membunuh 5 orang. Kepolisian menemukan bukti bahwa Barr telah melakukan pembunuhan tersebut.

Baca juga:

Fakta Film Beyond the Reach, Antara Perburuan dan Bertahan Hidup

Reboot Film The Exorcist Bakal Rilis Tahun Depan

Pada saat interogasi oleh kepolisian yang dipimpin oleh Emerson (David Oyelowo), Barr terlihat bingung dan tidak tahu ingin mengatakan apa karena ia merasa bahwa ia bukan pelaku pembunuhan.

Guna menghindari penyiksaan, Barr menyebutkan nama Jack Reacher (Tom Cruise) yang merupakan seorang mantan perwira polisi dan juga orang yang mengenal Barr. Barr berharap kepada Reacher untuk dapat menyelidiki kasus tersebut dan mendapati pelaku sebenarnya.

Reacher hidup secara berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya dan ia tidak pernah meninggalkan jejak. Awal pertemuannya dengan Barr adalah saat Reacher pernah menyelidiki Barr yang melakukan kesalahan dengan menembak orang pada saat perang teluk. Pada kasus itu, Reacher memberikan kesempatan pada Barr, namun jika Barr melakukan kesalahan lagi maka Reacher akan mencari dan menghabisinya. Awalnya Reacher menolak untuk membantu Barr. Namun suatu saat, Barr koma dan dirawat di rumah sakit akibat dianiaya oleh sesama tahanan. Helen (Rosamund Pike), pihak hukum yang mendampingi Barr membujuk Reacher untuk membantu kasus ini. Reacher akhirnya setuju. Konflik juga terjadi di sisi Helen karena ia berlawanan dengan ayahnya yang menjadi seorang Jaksa Wilayah. Apakah Reacher dan Helen dapat membongkar kasus ini? 5. Rating Film Jack Reacher mendapatkan rating 7.0/10 dari 301.959 penilai di IMDb. Selain itu, Jack Reacher juga memperoleh 63 persen tomatometer dan 67 persen skor audiens di situs Rotten Tomatoes.