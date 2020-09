JAKARTA - Pedangdut Cita Citata tak terima ketika netizen menyebutnya bersikap dingin pada putra Ruben Onsu dan Sarwendah, Betrand Peto. Peristiwa itu terjadi saat MOP Channel mengunggah sebuah video pada 30 Agustus silam.

Dalam video itu, Betrand terlihat bertanya hubungan sang paman, Jordi Onsu dengan Cita Citata yang kebetulan hadir dalam perayaan ulang tahun Sarwendah. Sikap sang pedangdut menanggapi pertanyaan remaja 15 tahun itu pun menjadi sorotan warganet.

Dia dianggap bertingkah ketus pada Betrand. “Cita citata judes banget,” ujar seorang warganet. Lainnya menuliskan, “Judes banget. Tingkah lakunya jelek banget, enggak cocok sama uncle Jordi. Sok cantik!”

Komentar pedas netizen bahkan turut mewarnai kolom komentar Instagram pribadi pedangdut asal Bandung, Jawa Barat tersebut. Tak terima dengan tudingan warganet, dia pun menuliskan klarifikasi lewat Insta Story.

"Kenapa aku diserang? Katanya, (karena) judes sama Onyo (Betrand). Adik-adik netizen, muka saya memang pas lahir sudah judes,” ungkap sang pedangdut dalam penjelasannya.

Baca juga: Dekat dengan Cita Citata, Jordi Onsu: Doain yang Terbaik

Menurut Cita Citata, mata melotot yang diperlihatkannya dalam video yang beredar itu bukan tanggapan terhadap pertanyaan Betrand. Dia melakukan itu, karena ada pewarta yang juga berada di sana.

“Ada pertanyaan ‘Kapan nikah?’ Ya enggak bisa cepat-cepat atuh. Dan ada pertanyaan yang mengarah ke masa lalu. Ya saya pasti enggak suka dan yang bertanya itu bukan Onyo ya dek, tapi wartawan.”

Pada akhir unggahannya, Cita Citata berharap agar masyarakat bisa menjaga pikiran positif dan tak gampang berasumsi buruk terhadap sebuah hal yang tak mereka ketahui letak permasalahannya.

“Kalau kalian dasarnya sudah enggak suka sama saya, pasti dicari-cari celahnya. Iya, saya janda, saya jelek. Apa lagi? Ya bebaslah terserah kalian asal happy,” tuturnya menambahkan.*

Baca juga: Lee Dong Wook Kesulitan Jalani Syuting Perdana Tale of the Nine Tailed