JAKARTA - Presenter kontroversial Vicky Prasetyo tampaknya berambisi untuk memasukkan sang mantan istri, Angel Lelga ke hotel prodeo. Hal itu diungkapkan kuasa hukum sang presenter saat membesuknya ke Rutan Salemba.

“Dia berpesan, apa yang dirasakannya saat ini kiranya kami sebagai kuasa hukum bisa membuat Angel Lelga juga merasakan hal yang sama,” ujar Razman Arif Nasution selaku kuasa hukum kepada awak media di Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (1/9/2020).

Seperti diketahui, Vicky Prasetyo melaporkan sang mantan istri atas tuduhan pencemaran nama baik belum lama ini. Atas laporan itu, dia berharap, tim kuasa hukumnya bisa berupaya maksimal untuk memenjarakan Angel Lelga.

“Mbak Angel Lelga menjerat Vicky Prasetyo dengan UU ITE. Maka, Vicky juga bisa melaporkan dia dengan undang-undang yang sama,” tutur Razman menambahkan.

Dalam pertemuan dengan kuasa hukumnya itu, Vicky juga mengapresiasi langkah sang adik yang mewakilinya melaporkan Angel Lelga. Saat ini, presenter 36 tahun itu harus mendekam di penjara atas laporan sang mantan istri akibat aksi penggerebekan pada 2018.*

