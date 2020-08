LOS ANGELES - Ajang MTV Video Music Award (VMA) 2020 baru saja digelar pada 30 Agustus 2020 waktu setempat. Perayaan kali ini cukup berbeda karena diadakan di beberapa lokasi di New York, Amerika dan tak dihadiri penonton. Sisanya disiarkan secara Live Streaming di website resmi MTV.

Melansir laman People, Lady Gaga dan Ariana Grande mendapatkan banyak nominasi lewat lagu Rain on Me. Mereka berhasil membawa dua piala yakni untuk Song of The Year dan Best Collaboration.

Tak hanya itu, cinematographer dari video klip Rain on Me, Thomas Kloss juga mendapatkan penghargaan Best Cinematography dalam acara tersebut.

Tak disangka, sebelumnya Gaga mengaku sempat menjaga jarak dengan Grande sebelum berkolaborasi di album terbarunya Chromatica ini. Keduanya juga tampil mengisi acara VMA 2020 dengan menyanyikan lagu Rain on Me.

BTS, Blackpink, The Weeknd, dan H.E.R menjadi beberapa nama lain yang mendapatkan piala di ajang VMA 2020.

