JAKARTA - Ariana Grande bakal berduet dengan Lady Gaga dalam acara MTV Video Music Awards (VMA) yang akan diselenggarakan 30 Agustus nanti, di New York. Informasi ini diberitahukan langsung Ariana Grande dan VMA melalui akun Instagram masing-masing.

Dilansir dari Variety, Ariana dan Lady Gaga bakal membawakan lagu duet terbaru mereka yang berjudul Rain on Me. Single hits baru mereka termasuk dalam album terbaru Lady Gaga bertajuk Chromatica. Lagu ini masuk dalam 7 nominasi penghargaan.

Berkat lagu Rain on Me, Ariana dan Lady Gaga masuk nominasi Video of the Year, Song of the Year, Best Pop, Best Cinematograph, Best Visual Effects, Best Choreography, dan Best Collaboration.

Diluar lagu tersebut, Ariana juga mendapatkan nominasi untuk lagu duetnya dengan Justin Bieber, Stuck With U, dengan nominasi Best Collaboration dan Best Music Video From Home.

Baca juga:

Ariana Grande Lelang Hak Siar Sweetener Tour

Kontroversi Konser The Chainsmokers, Lady Gaga Batal Tampil di Rose Bowl

Penampilan ini akan menjadi penampilan ke-5 Ariana Grande dalam acara tersebut. Selain itu, Ariana juga pernah memenangkan 5 penghargaan VMA dan sudah pernah dinominasikan 35 kali.

Ariana juga akan bergabung dengan beberapa artis yang sudah diumumkan akan tampil, termasuk Lady Gaga, Miley Cyrus, The Weeknd, Roddy Ricch, BTS, Doja Cat, J Balvin, Maluma dan CNCO, serta beberapa artis yang masih akan diumumkan nanti.

(qlh)