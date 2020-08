SEOUL - Ahn So Hee kembali ke layar kaca. Kali ini, idol-aktris kelahiran 1992 itu bermain di drama genre kriminal-misteri, Missing: The Other Side.

Dalam drama OCN itu, So Hee berlakon sebagai Lee Jong Ah, seorang PNS yang juga hacker. Ia terlibat dalam pemecahan misteri sebuah desa bernama Duon.

Bukan tanpa alasan Ahn So Hee memilih membintangi Missing: The Other Side. Menurutnya, drama ini berbeda dari serial TV lain yang memiliki genre sama.

"Ada sebuah kehangatan di sini. Kupikir itulah yang membedakannya (dengan drama lain). Aku baru menyadari ini saat membaca skenarionya, tapi ada begitu banyak kasus orang hilang di negara kita," kata So Hee dalam wawancara dengan Marie Claire, seperti dikutip dari Soompi, Senin (31/8/2020).

"Kasus-kasus itu berbeda. Beberapa cerita itu diceritakan di dalam drama, termasuk cerita-cerita kehidupan dari wanita-wanita tua, pasangan, anak kecil, dan bakan anjing. Saat kami memecahkan kasus-kasus itu, aku merasa puas dan tersentuh," pungkasnya.

Di Missing: The Other Side, So Hee beradu akting dengan Go Soo dan Heo Jon Ho. Drama ini sudah tayang mulai 29 Agustus setiap akhir pekan.

