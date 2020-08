JAKARTA - Ernest Prakasa sampaikan rasa bela sungkawa terhadap wafatnya aktor ternama Chadwick Boseman, yang baru saja wafat hari ini akibat penyakit kanker usus. Dikutip dari akun Instagram resmi miliknya, Ernest men-repost foto dari Instagram milik Chadwick Boseman serta menceritakan kronologi bagaimana ia mengetahui berita meninggalnya aktor Black Panther meninggal.

"'Daddy, I have sad news. Chadwick Boseman is gone'. Itu kalimat pertama yang diucapkan Sky ketika gw keluar dari kamar tidur. Gw lalu baca berita, ternyata dia sudah bertarung melawan kanker sejak tahun 2016. Sebuah pertarungan, yang tidak seperti di dalam film, kerap diakhiri dengan kekalahan. Rest in peace, King T’Challa. You will be sorely missed.", ucap Ernest dalam postingan tersebut.

Ernest kabarnya juga sangat mengidolakan Chadwick Boseman dan Black Panther. Ernest menggunakan Black Panther sebagai salah satu materi saat ia melakukan pengajaran penulisan skenario. "Waktu ngajarin penulisan skenario, yang dijadikan contoh scene T'Challa:'( ", dikutip dari komentar akun instagram Dimas Pandiga.

Chadwick Boseman meninggal akibat penyakit kanker usus yang telah dideritanya sejak 2016 lalu. Chadwick Boseman dikenal sejak memerankan karakter superhero Black Panther di Marvel Cinematic Universe. Selain itu, Boseman juga pernah turut hadir di film terkenal lainnya seperti 21 Bridges, Marshall, 42, Get On Up, dan masih banyak lagi.

(aln)