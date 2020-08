JAKARTA - Penampilan Nita Thalia dan Happy Asmara membuka gelaran acara Ambyar Awards yang disiarkan live di MNCTV, hari ini, Jumat (28/8/2020). Keduanya membawakan lagu ‘Sewu Kutho’ yang dipopulerkan Didi Kempot.

Keduanya tampil kompak menggunakan gaun senada bernuansa ungu. Lantunan lagu milik The Godfather of the Broken Heart itu terdengar merdu dinyayikan dua penyanyi dangdut.

Meski tak ada penonton yang menyaksikan langsung, penampilan mereka tetap enerjik hingga mampu membuat siapapun larut dalam makna lagu Sewu Kutho.

Ambyar Awards 2020 adalah acara penganugerahan penghargaan yang diselenggarakan MNCTV. Apresiasi ditujukan bagi para musisi campursari dan dangdut milenial di Indonesia yang membawakan karya atau lirik lagu tentang patah hati.

Sederet bintang hingga penyanyi dangdut turut memeriahkan Ambyar Awards, di antaranya Nita Thalia, Inul Daratista, Cak Sodiq, Via Vallen, Happy Asmara, Tri Suaka, Jihan Audy, Tasya Rosmala, Resa Lawangsewu, Ardea KDI, Lyia, Hendra Kumbara, Denny Caknan, Abah Lala, Ndar Boy, Ilux ID, Pendhoza, Dory Harsa dan Sintya Marisca.

