SEOUL - Ben, solois wanita asal Korea Selatan mengumumkan pernikahannya dengan pendiri dan bos W Foundation, Lee Wook. Kabar bahagia itu diungkapkannya lewat surat tulisan tangan yang diunggahnya ke Instagram.

Dalam surat itu, dia berkata, “Aku berpikir keras dan lama tentang bagaimana sebaiknya aku menyampaikan berita ini kepada kalian. Tapi, aku ingin penggemar yang peduli dan mencintaiku selama ini menjadi orang yang pertama tahu tentang hal ini.”

Dalam lanjutan unggahannya, Ben mengaku, telah menemukan pria tertepat untuknya. Tahu mereka jauh dari kata sempurna, pelantun Can You Hear Me? tersebut berjanji untuk hidup dengan baik dan bahagia bersama sang calon suami.

Musisi 29 tahun itu dan suaminya berusaha untuk saling melengkapi dan mengisi satu sama lain. Penyanyi bernama asli Lee Eun Young itu kemudian mengungkapkan, pesta pernikahan akan digelar sederhana dan hanya dihadiri orangtua dan keluarga dekat kedua mempelai.

“Aku mau berterima kasih kepada penggemar yang selalu percaya dan mendukungku. Aku akan terus membalas semua itu dengan merilis karya musik terbaik untuk kalian,” tuturnya.

Ben mengumumkan jalinan asmaranya dengan Lee Wook pada September 2019. Kala itu, dia mengaku, baru berpacaran selama 3 bulan dengan pria itu. Artinya, hanya butuh 15 bulan masa penjajakan untuk keduanya memutuskan untuk menikah. Lee Wook merupakan sarjana hukum dari Universitas Hanyang. Pria 32 tahun itu kemudian mendirikan W Foundation untuk memerangi perubahan iklim, penyediaan bantuan darurat untuk pengungsi, dan melakukan kampanye konservasi di seluruh dunia.