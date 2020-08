JAKARTA - Morgan Creek Entertainment akan menggarap kembali film Exorcist yang disebut sebagai film paling horor sepanjang masa. Tahun 2021 disebut jadi tahun rilis reboot The Exorcist.

Melansir Movieweb, belum ada informasi lebih mengenai reboot film ini, baik aktor-aktris yang akan membintanginya maupun sutradara yang akan mengarahkan film ini. Namun, menurut sebuah laporan terbaru, The Exorcist reboot ini adalah salah satu proyek yang sedang dikerjakan oleh Morgan Creek.

Terkait hal tersebut, tidak dijelaskan apakah film reboot ini akan menjadi full-on reboot atau akan dihubungkan ke seri terakhirnya di tahun 2005.

Film original The Exorcist tayang pada tahun 1973 silam, disutradarai oleh William Friedkin, berdasarkan cerita karya William Peter Blatty. Film The Exorcist tahun 1973 jadi film horor sukses pada masa itu.

Sedangkan beberapa sekuel sudah tayang, di antaranya Exorcist II: The Heretic tahun 1977, The Exorcist III tahun 1990-an, Exorcist: The Beginning tahun 2004 dan Dominion: Prequel to the Exorcist tahun 2005, kurang bisa menyamai kesuksesan film pertamanya.

(qlh)