JAKARTA - Penggemar DC Universe dimanjakan dengan hadirnya beberapa trailer dan juga visual detail dari film terbaru, seperti Justice League Snyder Cut, The Batman, Suicide Squad, Shazam! 2 dan Wonder Woman 1984.

Tidak ingin kalah, para fans dari Marvel Cinematic Universe sangat tidak sabar untuk menunggu Marvel mengeluarkan beberapa detail film Marvel phase 4, salah satunya The Eternals. Seiring berjalannya waktu, sangat sedikit berita tentang The Eternals. Namun, bulan Juli lalu, Don Lee yang memerankan Gilgames di The Eternals membagikan beberapa foto di Instagram miliknya dari lokasi syuting film tersebut.

Marvel juga dikabarkan tidak hadir selama Comic-Con @Home di bulan Juli lalu, yang membuat para fans sangat menunggu-nunggu update terbaru dari film-film baru Marvel. Seperti dikutip dari Comicbook, para fans Marvel berbondong-bondong memberikan mention kepada akun twitter @MarvelStudios dengan cuitan seperti waiting, c'mon, do it now atau don't wait.

Dikutip dari Twitter tersebut, para penggemar Marvel terlihat frustasi, terutama sehubungan dengan perilisan besar-besar dari sang kompetitot film superhero, DC Universe di DC FanDome minggu lalu.

Namun sepertinya saat ini Marvel akan lebih fokus untuk perilisan film terdekatnya, yakni Black Widow yang akan tayang di bioskop 6 November 2020. Pasalnya The Eternals sendiri masih punya banyak waktu untuk merilis trailernya, mengingat film tersebut baru akan dirilis di Februari 2021.

