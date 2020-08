SEOUL - Setelah sukses drama Extracurricular, Park Ju Hyun mendapat tawaran untuk menjadi aktris utama wanita dalam film Silence. Pemberitaan itu kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktris, 935 Entertainment.

Meski agensi tersebut tak membeberkan detail karakter yang akan diperankan Park, namun dia berpotensi adu akting dengan dua aktor kawakan dalam film tersebut. Aktor Parasite, Lee Sun Gyun digaet untuk berperan sebagai Cha Jung Won.

Karakter itu bekerja sebagai administrator divisi keamanan di Blue House, istana kepresidenan Korea Selatan. Namun suatu hari, dia terlibat kecelakaan ketika melepas sang putri untuk bersekolah ke Australia.

Selain Lee Sun Gyun, aktor Joo Ji Hoon juga dibidik untuk menghidupkan lakon Joe Park dalam film ini. Karakter tersebut dikisahkan berada di lokasi tabrakan Cha Jung Won saat membawa anjingnya jalan-jalan.

Mengutip Soompi pada Kamis (27/8/2020), film Silence berkisah tentang peristiwa yang terjadi setelah makhluk misterius kabur saat tabrakan mobil beruntun di malam berkabut.

Film Silence digawangi Kim Tae Gon, sutradara di balik film Familyhood. Sementara Dexter Studios yang menggarap sederet film populer Korea, seperti Ashfall dan seri Along with the Gods akan bertindak sebagai rumah produksi film tersebut.

Apabila ketiga aktor di atas mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam film ini maka Lee Sun Gyun cs akan memulai syuting pada semester II 2020.

Sementara itu, Park Ju Hyun juga membintangi drama terbaru KBS 2TV, Zombie Detective bersama Choi Jin Hyuk. Dia juga akan beradu akting dengan Lee Seung Gi dalam drama terbaru tvN yang akan tayang pada tahun depan.*

